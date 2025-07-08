Россиянка 14 лет жила в доме без пола

Жительница Ярославской области 14 лет жила в доме с провалившимся полом

Жительница Ярославской области 14 лет жила в аварийном доме с провалившимся полом, дожидаясь нового жилья от властей. Об этом пишет издание «Сорока».

Дом был признан аварийным в ноябре 2011 года. На попавших в сеть кадрах видно, что в некоторых комнатах практически полностью провалился пол, также отсутствует часть крыши.

Собственницу, имеющую инвалидность, поставили на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, но жилье из маневренного фонда ей не предложили. Долгое время ей пришлось снимать квартиру, чтобы не подвергать себя опасности в разваливающемся доме.

Прокуратура Первомайского района провела проверку и подала иск в суд, потребовав обязать власти предоставить пенсионерке благоустроенное жилье. Требования были удовлетворены в полном объеме, женщина получила квартиру в поселке Пречистый по договору социального найма.

Ранее цыганская семья получила от государства трехкомнатную квартиру в городе Бологое Тверской области. Решение властей разозлило местных жителей.