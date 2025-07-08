Россиянку наказали за пытки сына раскаленным утюгом

В Волгограде пытавшей сына утюгом женщине дали три года колонии

В Волгограде россиянке дали три года колонии за истязания малолетнего сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, женщина регулярно применяла насилие к ребенку. Так, в августе 2024 года она выгнала его из дома, заявив, что не желает больше с ним жить. В октябре того же года ударила мальчика кастрюлей по лицу, затем пытки женщины стали более изощренными — она ставила на спину ребенка раскаленный утюг.

Мальчик был изъят из семьи в соцучреждение, старшую дочь после вступления приговора в законную силу также передадут на попечение местным органам опеки.

Ранее в Ленинградской области 37-летнюю женщину заподозрили в многолетнем истязании дочери.