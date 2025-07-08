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14:32, 8 июля 2025Силовые структуры

Россиянку наказали за пытки сына раскаленным утюгом

В Волгограде пытавшей сына утюгом женщине дали три года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Волгограде россиянке дали три года колонии за истязания малолетнего сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, женщина регулярно применяла насилие к ребенку. Так, в августе 2024 года она выгнала его из дома, заявив, что не желает больше с ним жить. В октябре того же года ударила мальчика кастрюлей по лицу, затем пытки женщины стали более изощренными — она ставила на спину ребенка раскаленный утюг.

Мальчик был изъят из семьи в соцучреждение, старшую дочь после вступления приговора в законную силу также передадут на попечение местным органам опеки.

Ранее в Ленинградской области 37-летнюю женщину заподозрили в многолетнем истязании дочери.

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