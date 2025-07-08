Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 8 июля 2025Силовые структуры

Российская школьница обвинила мать в многолетнем насилии

В Ленобласти женщину заподозрили в истязаниях дочери с 2018 года
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Ленинградской области 37-летнюю женщину заподозрили в многолетнем истязании дочери. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным источника, 7 июня 14-летняя школьница из Кудрово рассказала о происходящем в семье насилии инспектору по делам несовершеннолетних. Она заявила, что мать с 2018 года регулярно избивает ее по телу, рукам, ногам, голове, общается нецензурной бранью и унижает.

Информация была передала следователям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина самостоятельно пришла в полицию. В отношении нее составили административным протокол по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП.

Ранее в Кировской области задержали 28-летнего россиянина, обвиняемого в жестоком истязании несовершеннолетней школьницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направят дополнительное оружие Киеву. Как Пентагон объяснил это решение?

    «Калашников» рассказал об использовании МР-155 в зоне СВО

    Володин заявил о попытках Запада навязать России псевдоценности

    Заслуженного тренера России арестовали за домогательство семиклассницы

    Силовики увезли из дома молодого россиянина из-за его постов

    Иран опроверг слова Трампа

    Россиян захотели защитить от «плохой» рассрочки на жилье

    Третий вышедший из трубы в Судже боец СВО раскрыл подробности операции

    МИД России заявил о подготовке к худшему из-за НАТО

    Шансы Трампа на Нобелевскую премию оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости