Российская школьница обвинила мать в многолетнем насилии

В Ленобласти женщину заподозрили в истязаниях дочери с 2018 года

В Ленинградской области 37-летнюю женщину заподозрили в многолетнем истязании дочери. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным источника, 7 июня 14-летняя школьница из Кудрово рассказала о происходящем в семье насилии инспектору по делам несовершеннолетних. Она заявила, что мать с 2018 года регулярно избивает ее по телу, рукам, ногам, голове, общается нецензурной бранью и унижает.

Информация была передала следователям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина самостоятельно пришла в полицию. В отношении нее составили административным протокол по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП.

Ранее в Кировской области задержали 28-летнего россиянина, обвиняемого в жестоком истязании несовершеннолетней школьницы.

