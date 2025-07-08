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20:42, 8 июля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша показала жизнь женщин в Афганистане и вызвала гнев подписчиков

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @darinkin_trip

Российская тревел-блогерша показала реальную жизнь женщин в Афганистане и вызвала гнев подписчиков в сети. Подробностями своего путешествия она поделилась на странице @darinkin_trip в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, для нее эта поездка стала разрывом шаблонов. Раньше она считала, что афганским женщинам все запрещено, однако они даже ходят по улицам с открытым лицом — лишь с платком на голове и в закрытом одеянии. При этом им нельзя посещать парки, отметила россиянка.

Также блогерша рассказала, что была в шоке от доброты и щедрости местных жителей. Они не хотели брать с туристов деньги даже за фрукты на рынках, поделилась девушка.

Однако в комментариях пользователи посчитали ее видео проплаченным и заявили, что нельзя рекламировать страны, в которых нарушают права человека. «Тут гнобят девушек, но ничего страшного, зато бесплатно банан дали», «О, очередное проплаченное видео», «Страна где 60-летние старики женятся на 9-летних», — писали юзеры.

Ранее представители пришедшей к власти в Афганистане группировки «Талибан» сняли видео о своей стране и пригласили туда туристов. На размещенных в сети кадрах талибы с автоматами стоят позади трех мужчин с надетыми на голову пакетами.

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