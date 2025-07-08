Талибы сняли видео об Афганистане и пригласили туда туристов

Представители пришедшей к власти в Афганистане группировки «Талибан» сняли видео о своей стране и пригласили туда туристов. Ролик опубликован в аккаунте @Afghanarabc в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных в сети кадрах талибы с автоматами стоят позади трех мужчин с надетыми на голову пакетами. «У нас есть одно послание для Америки», — говорит один из афганцев, снимая пакет с головы «пленника», который с радостной улыбкой на лице заявляет: «Welcome to Afghanistan! ("Добро пожаловать в Афганистан")».

«Мечтаю побывать в этой великой стране, твой брат из Марокко», «Страна, которую я хочу посетить больше всего, пусть благословит вас Аллах», «Большинство людей понятия не имеют, какой красивый Афганистан», — написали пользователи сети в комментариях.

Первые предложения туров в Афганистан появились на российском туристическом рынке в начале июля. Поездка в эту страну обойдется в среднем в 220-250 тысяч рублей.