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11:27, 8 июля 2025Россия

Российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине» из зоны СВО

Солдат ВС РФ попросил «Русскую общину» о помощи из зоны СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине». Записанный им ролик опубликован в Telegram-канале движения.

На видео мужчина в военной форме рассказал об обмане со стороны знакомой, которая продала его автомобиль. Боец заявляет, что отчуждение имущества было произведено незаконным путем. Он попросил активистов и правоохранительные органы разобраться в ситуации.

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Сторонники «Русской общины» пообещали помочь солдату, они написали заявление в полицию и намерены оказывать бойцу правовую помощь.

Ранее в Приморье другой боец СВО пожаловался на вынесшую все ценное из его квартир жену. Россиянка воспользовалась тем, что раненый муж проходил реабилитацию и таким образом пошла на самовольный раздел совместно нажитого имущества. Перед этим она продала машину солдата и потребовала развода.

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