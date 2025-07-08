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22:13, 8 июля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в стрингах на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась на пляже в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась кадрами со съемки, на которых предстала в белом укороченном лонгсливе и черных стрингах с завязками на талии. При этом на одном размещенном фото знаменитость продемонстрировала обнаженные ягодицы, повернувшись к камере спиной.

Поклонники оценили образ звезды в комментариях под постом. «Шикарная», «Ты очень красивая», «Великолепная», «Так потрясающе смотришься», «Горячая женщина», — обсуждали пользователи сети.

В июне итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи также поделилась новыми пляжными снимками. Тогда женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», попозировала в бикини с принтом в виде сердец с пайетками.

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