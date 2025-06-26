«Самая сексуальная в мире судья» снялась в крошечном бикини на пляже

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась новыми пляжными снимками. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», снялась в желтом бикини с принтом в виде сердец с пайетками. На размещенных кадрах видно, что изделие состоит из крошечного бюстгальтера и плавок с завязками на талии. Знаменитость позировала перед камерой в солнцезащитных очках.

Поклонники оценили фотосессию Романи в комментариях под публикацией. «Шикарная», «Желтый — твой цвет», «Красотка», «Твои снимки потрясающие, как и всегда», «Фантастическое тело», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в микроплавках.

