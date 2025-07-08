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16:56, 8 июля 2025Силовые структуры

Школьники и студент МГУ осквернили могилу российского военного

В Солнечногорске задержали пятерых подростков за осквернение могилы военного
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Солнечногорске правоохранители задержали пятерых подростков за осквернение могилы российского военного. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трое школьников приехали из Тулы специально для совершения преступления. Молодые люди пришли на Новое Солнечногорское кладбище и надругались над могилой.

Один из злоумышленников — студент МГУ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и осквернении места захоронения. Отмечается, что мотивом преступления стала идеологическая ненависть. Хулиганы отправлены в изолятор временного содержания.

Ранее в Карелии сотрудники полиции вычислили и задержали 24-летнего молодого человека, повредившего выставку о ветеранах Великой Отечественной войны.

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