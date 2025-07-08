Снимавшего украинские флаги поляка арестовали

Снимавшему украинские флаги поляку грозит до трех лет тюрьмы

Мужчине, снимавшему украинские флаги и менявшему их на польские, грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщили в полиции польского города Гдыня, передает РИА Новости.

«Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу», — говорится в заявлении.

Как указали правоохранители, задержанному мужчине предъявлены обвинения «в преступлениях на почве ненависти» за оскорбления и угрозы в адрес украинцев, которыми он сопровождал замену флагов.

В мае польские националисты прогнали украинцев из центра Кракова, где они ежедневно устраивали акции.