Выбран город для похорон покончившего с собой экс-министра транспорта Старовойта

Покончившего с собой экс-министра Старовойта планируют похоронить в Петербурге

Покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта планируют похоронить в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

Осведомленный источник заявил изданию о выборе близких чиновника, однако конкретное место для церемонии прощания в городе не назвал. Собеседник «Фонтанки» отметил, что пока родственники покойного занимаются поиском.

Старовойт родился в Курске, однако школу окончил в Сосновом Бору Ленинградской области, высшее образование получил в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова. Карьеру госслужащего он начал в петербургском комитете по инвестициям, где проработал несколько лет.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президенту России Владимиру Путину доложили о гибели Старовойта. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в Кремле потрясены в связи с известием.

7 июля Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Информация о том, что экс-министр покончил с собой, появилась позже в тот же день.