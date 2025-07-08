Стало известно о модернизации Индией российских Су-57

MWM: Индия может модернизировать российские истребители Су-57

Индия может модернизировать российские истребители пятого поколения Су-57, установив на них радары собственного производства Virupaksha вместо российских N036. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

«После того как истребитель дебютировал в стране на аэрокосмической выставке Air India 2025 в феврале, было подтверждено, что рассматривается возможность местного производства, и Россия предлагает передачу технологий в рамках сделки, которая потенциально может включать поддержку разработки радара», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что по своим размерам Virupaksha будет больше, чем N036, поскольку изначально предназначен для оснащения более крупного истребителя Су-30МКИ. MWM допускает, что индийская сторона адаптирует Virupaksha к возможностям Су-57.

Издание отмечает, что первые самолеты Су-57, которые может получить Индия, скорее всего, будут поставляться с российскими радарами N036.

Ранее журнал рассказал, что Индия может отказаться от поставок российских истребителей четвертого поколения Су-35 в пользу самолетов пятого поколения Су-57, поскольку получит полный контроль над технологией последних.