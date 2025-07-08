Стало известно о нахождении россиян на американской базе для мигрантов в Гуантанамо

CBS: США содержат в Гуантанамо иммигрантов из 26 стран, в том числе из России

Администрация президента США Дональда Трампа использует военно-морскую базу в Гуантанамо для содержания под стражей десятков иностранцев из 26 стран и с 6 континентов. Об этом сообщает CBS со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

По данным DHS, задержанные являются гражданами Бразилии, Китая, Колумбии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Эфиопии, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Ямайки, Кении, Либерии, Маршалловых Островов, Микронезии, Мьянмы, Никарагуа, Нигерии, Перу, Румынии, Сомали, Сент-Китс и Невис, Великобритании, Венесуэлы и Вьетнама. Также стало известно, что на базе для мигрантов находятся и россияне.

Среди содержащихся под стражей есть судимые за тяжкие преступления, такие как убийство, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, детская порнография, контрабанда наркотиков, похищения людей и грабежи.

Ранее сообщалось, что Пентагон потратил миллионы долларов на перевозку мигрантов в тюрьму Гуантанамо. По словам представителя Военно-морской службы США, в тюрьме в настоящее время содержатся лишь 32 мигранта, что составляет ничтожную долю от 30 тысяч мигрантов, которых обещал разместить в ней Трамп. Телеканал отмечает, что, с тех пор как американский президент объявил об этой инициативе, в Гуантанамо побывало в общей сложности лишь около 500 мигрантов, а большинство из них были впоследствии доставлены обратно в США.

По данным NBC, средняя стоимость одного летного часа для совершающих рейсы в Гуантанамо военных самолетов составила более 26 тысяч долларов.

