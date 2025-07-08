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11:36, 8 июля 2025Мир

Трамп пригрозил «большими проблемами» кандидату в мэры Нью-Йорка

Newsweek: Трамп пригрозил большими проблемами кандидату в мэры Нью-Йорка Мамдани
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Зохран Мамдани

Зохран Мамдани. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Президент США Дональд Трамп предупредил победителя праймериз мэров от Демократической партии и депутата Законодательного собрания штата Зохрана Мамдани, что если он станет мэром Нью-Йорка, ему придется «вести себя лучше», иначе у него будут «большие проблемы». Об этом сообщает Newsweek.

По словам политика, Соединенные Штаты «не готовы к философии Мамдани и никогда не будут готовы». Трамп обратил внимание на зависимость Мамдани от Белого дома, указав, что ему понадобятся «очень большие деньги» от администрации президента.

Ранее Трамп пообещал спасти Нью-Йорк и сделать его снова великим. Он заявил, что не позволит «этому коммунистическому безумцу (индийскому кандидату в мэры Зохрану Мамдани — прим. «Ленты.ру») разрушить Нью-Йорк».

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