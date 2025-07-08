Третий вышедший из трубы в Судже боец СВО раскрыл подробности операции

RT: Участник операции «Поток» прошел реабилитацию и вернулся на фронт

Участник операции «Поток» прошел реабилитацию и вернулся на фронт. Подробности боев за Суджу военнослужащий с позывным Стрик рассказал RT.

Россиянин отправился на СВО в октябре 2022 года. Сейчас ему 25 лет, и он служит штурмовиком.

По данным издания, военнослужащий потерял обоих родителей еще до ухода на фронт — отца не стало, когда россиянин был школьником, а матери — за год до ухода сына на СВО. «Уснула и не проснулась. Через год я поставил ей памятник и оградку и ушел воевать», — с горечью в голосе произнес боец.

Военный принимал участие в операции «Поток». Из трубы в Судже он выходил третьим по счету. «Думал, что дорога в один конец (...) Но столько площади тогда освободили этим выходом. Это того стоило», — признался боец. С его слов, воды и кислорода не хватало, и приходилось учиться добывать ее из конденсата.

Он рассказал, что после выхода Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать российских военных кассетными боеприпасами, FPV-дронами и из боевой машины пехоты Bradley. «Все, что летело — все по нам», — констатировал он.

С его слов, перед отрядом стояла задача взять под контроль школу-интернат в Судже. Первое здание удалось занять без потерь.

«Вышли на второе — закрепились в этом здании, но с утра нас начали обрабатывать и потом в нас попали из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Дом загорелся моментально. Из группы двое бойцов заживо сгорели. Страшно было. Когда вышел, вся кожа была наизнанку. Повезло еще, что броня была», — вспомнил Стрик. После этой операции у военнослужащего сильно обгорела поясница, ему пересаживали кожу с ноги.

Позднее в отпуске в Крыму он прошел обряд крещения. «С Богом проще, с Богом легче. И я научился ценить жизнь, время, людей, которые окружают», — заключил он. После реабилитации он вернулся в группу «Аид» спецназа «Ахмат».

Ранее начальник разведки штурмовой бригады «Восток» Рамазан Абаев рассказал, что освобождение Суджи спасло жизни тысяч солдат ВС РФ. По его словам, ВСУ начали отступать, когда поняли, что российские военные выходят из трубы.