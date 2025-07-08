Украинец ранил военного и полицейского во время вручения повестки

В Хмельницком мужчина ранил военного и полицейского во время вручения повестки

В Хмельницком мужчина ранил военного и полицейского во время вручения повестки. Об этом сообщает Telegram-канал «Новини.LIVE».

Уточняется, что инцидент произошел днем. Представители территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) остановили мужчину для вручения повестки.

Украинец достал нож и ранил одного из военных. Кроме того, он нанес ранение полицейскому при попытке побега.

На место прибыли около десяти экипажей полиции.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, а люди не доверяют армии, командованию и стране.