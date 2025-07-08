Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:39, 8 июля 2025Экономика

Российские акции начали падать после слов Трампа

Индекс Мосбиржи упал после угрозы Трампа ввести новые санкции против России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После заявления президента США Дональда Трампа о своем разочаровании по поводу переговоров с российской стороной и намерении ввести санкции индекс Мосбиржи в дополнительную сессию перешел к падению. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 20:20 по московскому времени индекс упал до 2730 пунктов, основная сессия закрылась на 2756 пунктов. За последнюю неделю он потерял 120 пунктов.

Глава Белого дома снова сказал о своем разочаровании президентом России Владимиром Путиным. «Он [Путин] всегда очень любезен, но в итоге это бессмысленно», — объяснил Трамп причину, по которой он рассматривает введение невиданных ранее ограничительных мер.

Какими именно будут новые санкции, он говорить отказался, уточнив, что это будет «маленьким сюрпризом». В свою очередь, бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич сообщил, что законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассмотрят в среду, 9 июля.

Сам Грэм ранее называл свою инициативу самыми разрушительными санкциями в отношении России, а также говорил, что Трамп во время игры в гольф признал, что пора двигаться вперед в этом вопросе.

Главным из пунктов новых мер должны стать 500-процентные пошлины на торговых партнеров России. Между тем эксперты сомневаются, что такое предложение будет принято.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

    РФС принял решение по делу «Торпедо»

    Советская актриса раскритиковала визит Инстасамки в Общественную палату

    В Подмосковье выпал град размером с куриное яйцо

    Легендарные актеры Майкл Дуглас, Джек Николсон и Брюс Уиллис потрясли мир уходом из кино. Что известно об их жизни?

    Захарова прокомментировала издевку посольства ФРГ над флагом СССР

    Врач оценил шансы вернуть интерес к сексу после менопаузы

    Макрон пообещал никогда не уходить с Украины

    Венгрия задумалась о замене российской нефти на поставки через Одессу

    Мужчина расправился с женой и попался из-за использования редкого транквилизатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости