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11:57, 8 июля 2025Бывший СССР

В Азербайджане ответили на вопрос о военной помощи в конфликте на Украине

Гаджиев: Азербайджан держится на расстоянии от военных поставок России и Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Азербайджан держится на расстоянии от поставок военных компонентов в конфликте на Украине. Об этом заявил помощник президента страны Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske Noviny.

«Баку держится на безопасном расстоянии от поставок каких-либо военных компонентов в этом конфликте», — сказал он, добавив, что Азербайджан предоставляет Украине только гуманитарную помощь.

Гаджиев добавил, что Баку поставляет Киеву нужное оборудование, например, электрические генераторы. Он подчеркнул, что Азербайджан является неприсоединившейся страной и не предоставляет военной помощи сторонам конфликта.

Помощник Алиева отметил, что приоритетом является сохранение отношений с соседними странами. Он напомнил, что в советские времена азербайджанцы жили под одной крышей с русскими и украинцами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытках вызвать разлад между Москвой и Баку. По его словам, власти Украины намеренно искажают информацию о следственных действиях российской стороны, в том числе, в отношении граждан Азербайджана.

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