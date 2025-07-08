В Белом доме назвали США крупнейшим донором Украины

Представитель Госдепа Брюс: США остаются крупнейшим донором Украины

США по-прежнему, как и ранее, являются самым крупным донором Украины. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Америка была и остается самым крупным донором Украины», — отметила она.

Также Брюс подчеркнула, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. При этом глава Белого дома Дональд Трамп решительно настроен на то, чтобы у Украины были средства, которые необходимы для обороны.

Ранее Трамп в ходе заседания в Белом доме заявил, что задача урегулирования украинского конфликта оказалась сложнее, чем он ожидал. До этого политик рассказал, что Америка возобновила поставку Украине оружия и военной техники после паузы. Однако политик не уточнил номенклатуру этих поставок.