Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 8 июля 2025Мир

В Белом доме назвали США крупнейшим донором Украины

Представитель Госдепа Брюс: США остаются крупнейшим донором Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

США по-прежнему, как и ранее, являются самым крупным донором Украины. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Америка была и остается самым крупным донором Украины», — отметила она.

Также Брюс подчеркнула, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. При этом глава Белого дома Дональд Трамп решительно настроен на то, чтобы у Украины были средства, которые необходимы для обороны.

Ранее Трамп в ходе заседания в Белом доме заявил, что задача урегулирования украинского конфликта оказалась сложнее, чем он ожидал. До этого политик рассказал, что Америка возобновила поставку Украине оружия и военной техники после паузы. Однако политик не уточнил номенклатуру этих поставок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

    В Белом доме назвали США крупнейшим донором Украины

    Стало известно о запуске сотен БПЛА «Герань-2» по Украине

    Маск усомнился в доверии народа Трампу

    На Украине заявили об отсутствии у Киева планов на быстрое окончание войны

    Крымчанина будут судить за призывы разрушить Крымский мост

    Сбитую на трассе болотную сову спас волонтер из Казани

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в стрингах на пляже

    В Польше поставили под сомнение веру в обещания Евросоюза и НАТО

    Директор ЦРУ пообещал представить Трампу сведения о применении химоружия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости