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08:48, 8 июля 2025Бывший СССР

В головном офисе «Электросетей Армении» Карапетяна проходят обыски

Силовики проводят обыски в принадлежащей Карапетяну Электросети Армении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Представители силовых структур Армении проводят обыски в головном офисе ЗАО «Электрические сети Армении», арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает «Sputnik Армения», ссылаясь на пресс-секретаря компании Наталью Сарджанян.

«С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание», — рассказала Сарджанян.

Как передает ТАСС, правоохранительные органы обыскивают и дом генерального директора компании Нарека Карапетяна.

Ранее Карапетян подал в суд иск, обвинив депутатов парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна в клевете.

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