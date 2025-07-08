В Госдуме заявили о необходимости повышения минимальной оплаты труда

Миронов: МРОТ в России должен быть не ниже 60 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не ниже 60 тысяч рублей. О необходимости повышения показателя заявил Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

По словам депутата Госдумы, минимальный размер оплаты труда «не может быть на уровне прожиточного минимума», поэтому его необходимо повысить втрое.

Миронов напомнил, что правительство повышает МРОТ по поручению президента РФ. К 2030 году планируется выйти на показатель в 35 тысяч рублей.

«По сравнению с нынешними 22,4 тыс. рублей это много, но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно», — подчеркнул он.

Кроме того, заявил Миронов, нужно увеличить оплату труда бюджетникам. Такая мера приведет к изменениям на рынке труда в целом. Для этого нужно не только повысить производительность труда, но и изменить налоговую систему в стране и повысить доходы бюджета, добавил он.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, с начала 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос на 16,5 процента, до 22,4 тысячи рублей. В следующем году ожидается такое же увеличение. В то же время руководитель Минтруда Антон Котяков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что в 2026 году МРОТ в РФ превысит 27 тысяч рублей. Это повышение затронет около 4,6 миллиона человек.