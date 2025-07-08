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15:31, 8 июля 2025Экономика

В крупном московском ТЦ на подземном паркинге обвалился потолок

В ТЦ «Ривьера» в Москве на подземном паркинге рухнул потолок, есть пострадавший
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В крупном торговом центре «Ривьера» на юге столицы на подземном паркинге обвалился потолок. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Речь идет о постройке, которая расположена на Автозаводской улице. В результате обрушения потолка по пока не установленной причине на подземной стоянке на -3-м этаже пострадал человек, тяжесть его травм также неизвестна. В данный момент на место случившегося выехали экстренные службы.

Ранее в июле стало известно, что в Нягани полоток в ТЦ «Оазис Плаза» рухнул на фуд-корт, на котором находились люди. Уточняется, что пострадавших удалось избежать благодаря тому, что посетители услышали треск над головой и успели вовремя отбежать от опасного места.

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