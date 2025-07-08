В Петербурге лишь единицы оказались биологическими отцами своих детей

В Петербурге суды признали лишь 3 из 13 мужчин биологическими отцами своих детей

В судах Петербурга обнародовали статистику по заявлениям мужчин об оспаривании отцовства, и лишь единицы получили ответ на важный вопрос: «Мои или не мои дети?» Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, за первое полугодие в районные суды Петербурга поступило 125 заявлений об оспаривании отцовства, из них 13 были рассмотрены. По итогам слушаний лишь трое мужчин оказались биологическими отцами своих детей, в остальных случаях их родство не подтвердилось.

Аналогичная картина по предыдущим годам. В 2024-м суды рассмотрели 160 из 211 поступивших подобных дел. В 138 случаях мужчины воспитывают не своих детей, а в 17 случаях они были папами частично, то есть хотя бы один ребенок связан с ними кровно. И только пятеро счастливчиков получили в суде подтверждение своего отцовства.

В 2023 году было вынесено 152 решения, из которых в 131 случае дети оказались неродными. 14 мужчин получили документ с печатью и подписью, подтверждающий верность своей женщины.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что семья пока не стала полноценной философией жизни в России.