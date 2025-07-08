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02:46, 8 июля 2025Бывший СССР

В России назвали главного врага Украины

Политолог Марков: Украинцы радуются ударам России по ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жители Украины радуются ударам российских войск по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом пишет российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атак некоторые территориальные центры комплектования уже остановили работу. «Они [украинцы] просят армию России бить сильнее по ТЦК и вообще парализовать работу ТЦК. ТЦК, без сомнения, это главный враг Украины сегодня», — подчеркнул эксперт.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинцы начали передавать России данные об адресах территориальных центров комплектования, чтобы военные могли нанести по ним удар. Он отметил, что ТЦК выполняют функцию «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт.

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