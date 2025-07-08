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00:24, 8 июля 2025Мир

В России назвали виновных в милитаризации Европы

Пушков: Либеральные партии ЕС используют милитаризацию с целью сохранения власти
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Либеральные партии Европейского союза (ЕС) используют милитаризацию с целью сохранения своей власти. В этом их обвинил российский сенатор Алексей Пушков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Китай на роль внешнего врага геополитического не тянет, он далеко. А тут Россия в условиях военного кризиса на Украине. Это продается в качестве обоснования для превращения Европы в милитаризированную структуру во главе с либеральными партиями, которые ею правят. Для них российская угроза это очень удобный довод», — сказал он.

По его словам, «евроатлантические либеральные партии» хотят взять на себя те функции, которые могут с себя сбросить США. Он также отметил, что для сохранения власти Брюсселю необходим «внешний враг» в лице России, поскольку тогда европейское общество не будет возражать против больших военных расходов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на текущий момент сокращение численности американских войск в Европе не обсуждается. «Что мы знаем, так это то, что европейцы должны тратить больше. Этим мы и занимаемся», — добавил он.

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