В российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом в Telegram заявил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Калуга», — говорится в сообщении. По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в ходе разговора с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявил о готовности немедленно открыть аэропорт в Симферополе. По словам Аксенова, для этого нужно лишь распоряжение от президента России Владимира Путина.