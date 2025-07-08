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23:25, 8 июля 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом в Telegram заявил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Калуга», — говорится в сообщении. По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в ходе разговора с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявил о готовности немедленно открыть аэропорт в Симферополе. По словам Аксенова, для этого нужно лишь распоряжение от президента России Владимира Путина.

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