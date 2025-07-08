В Туве нашли пропавшего двое суток назад трехлетнего мальчика

В Туве нашли трехлетнего ребенка, который пропал двое суток назад

В Туве завершились поиски пропавшего трехлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Владислава Ховалыга.

Трехлетний мальчик двое суток назад ушел с чабанской стоянки в четырех километрах от села Элдиг-Хем, когда его старшая сестра привязывала коня и отвлеклась. Ребенка обнаружили 8 июля в двух километрах от стоянки в 08:20 по местному времени. Его нашел родственник.

«Самая замечательная новость — малыш, которого искали всем миром, найден!» — написал Ховалыг в своем Telegram-канале. Глава республики поручил организовать доставку ребенка с матерью в Кызыл для осмотра врачами.

В поисковых работах участвовали более 220 человек и 57 единиц техники. Власти обещают оказать семье всю необходимую поддержку. Состояние ребенка уточняется.

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