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17:13, 8 июля 2025Моя страна

В Туве нашли пропавшего двое суток назад трехлетнего мальчика

В Туве нашли трехлетнего ребенка, который пропал двое суток назад
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Туве завершились поиски пропавшего трехлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Владислава Ховалыга.

Трехлетний мальчик двое суток назад ушел с чабанской стоянки в четырех километрах от села Элдиг-Хем, когда его старшая сестра привязывала коня и отвлеклась. Ребенка обнаружили 8 июля в двух километрах от стоянки в 08:20 по местному времени. Его нашел родственник.

«Самая замечательная новость — малыш, которого искали всем миром, найден!» — написал Ховалыг в своем Telegram-канале. Глава республики поручил организовать доставку ребенка с матерью в Кызыл для осмотра врачами.

В поисковых работах участвовали более 220 человек и 57 единиц техники. Власти обещают оказать семье всю необходимую поддержку. Состояние ребенка уточняется.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области успешно применили уникальный метод коррекции х-образных ног у подростка. 13-летний пациент с грубой деформацией голеностопных суставов — расстояние между лодыжками при соединенных коленях составляло 13 сантиметров — прошел двухэтапное лечение в областном центре спецмедпомощи.

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