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20:04, 8 июля 2025Из жизни

Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер показал новое тело

Известный обжорством перед камерой блогер Никокадо Авокадо показал новое тело
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Блогер Никокадо Авокадо, зарабатывающий миллионы долларов на мукбанг-видео, тайно сбросил 113 килограммов и показал результат операции по удалению лишней кожи. Об этом пишет Daily Mail.

Авокадо, чье настоящее имя звучит как Николас Перри, известен в сети обжорством перед камерой. Большая популярность к мужчине пришла, после того как осенью 2024 года он снял видео заметно похудевшим. В нем блогер признался, что два года сбрасывал лишний вес за камерой и все это время публиковал заранее снятые ролики. Эту трансформацию он назвал «величайшим социальным экспериментом в его жизни».

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Похудев, Перри стал жаловаться на 4,5 килограмма обвисшей кожи. «Это мешает мне чувствовать себя лучше», — объяснил он. Чтобы избавиться от нее, он решился на пластические операции. Блогеру сделали особую подтяжку лица и шеи, а также убрали лишнюю кожу на животе и руках. В недавнем видео в TikTok он показал, как выглядит его новое тело.

Ранее сообщалось, что в Китае у стримерши, которая 10 часов поедала различные блюда на камеру, лопнул желудок. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

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