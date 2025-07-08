Зарабатывающий миллионы на обжорстве перед камерой блогер показал новое тело

Известный обжорством перед камерой блогер Никокадо Авокадо показал новое тело

Блогер Никокадо Авокадо, зарабатывающий миллионы долларов на мукбанг-видео, тайно сбросил 113 килограммов и показал результат операции по удалению лишней кожи. Об этом пишет Daily Mail.

Авокадо, чье настоящее имя звучит как Николас Перри, известен в сети обжорством перед камерой. Большая популярность к мужчине пришла, после того как осенью 2024 года он снял видео заметно похудевшим. В нем блогер признался, что два года сбрасывал лишний вес за камерой и все это время публиковал заранее снятые ролики. Эту трансформацию он назвал «величайшим социальным экспериментом в его жизни».

Похудев, Перри стал жаловаться на 4,5 килограмма обвисшей кожи. «Это мешает мне чувствовать себя лучше», — объяснил он. Чтобы избавиться от нее, он решился на пластические операции. Блогеру сделали особую подтяжку лица и шеи, а также убрали лишнюю кожу на животе и руках. В недавнем видео в TikTok он показал, как выглядит его новое тело.

Ранее сообщалось, что в Китае у стримерши, которая 10 часов поедала различные блюда на камеру, лопнул желудок. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

