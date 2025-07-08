Украина ввела санкции против китайских компаний

Зеленский наказал пять компаний из КНР за поставку деталей для дронов в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении пяти китайских компаний. Документ опубликован на сайте главы республики.

Поводом для наказания стали поставки в Россию компонентов для боевых дронов, объяснил советник президента Украины Владислав Власюк. Их нашли в обломках машин, сбитых в ночь на 4 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

В документе указаны названия Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery. По данным украинских властей, эти юридические лица осуществляли поставки своей продукции в Россию в 2024-2025 годах.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке экономики России в условиях конфликта на Украине. По ее словам, действия Пекина в этом вопросе станут определяющим моментом в его будущих отношениях со странами Евросоюза.