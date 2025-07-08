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13:51, 8 июля 2025Мир

Фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке военной экономики России

Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке России в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Eva Manez / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке экономики России в условиях конфликта на Украине. Ее слова приводит официальный сайт ведомства.

«Можно сказать, что Китай де-факто способствует развитию военной экономики России. Мы не должны с этим мириться», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен также потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой и подчеркнула, что отношение Китая к украинскому конфликту станет определяющим фактором для его будущих отношений с Европейским союзом.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия может представлять реальную военную угрозу для Европы и НАТО в ближайшие годы. Кроме того, она назвала огромной ошибкой сокращение военных расходов альянса за последние 30 лет.

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