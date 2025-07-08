Жестокий скотокрад сбежал из тюрьмы средь бела дня с помощью одеял

В Таиланде заключенный сбежал из тюрьмы при помощи одеял

В Таиланде дожидавшийся суда скотокрад перелез через стену тюрьмы при помощи одеял и сбежал. Об этом сообщает The Thaiger.

42-летний преступник Ковит сбежал из тюрьмы в провинции Бурирам 3 июля. Мужчина совершил побег средь бела дня, чем очень напугал местных жителей. Как говорится в обращении губернатора провинции, заключенный связал несколько одеял и по ним забрался на стену тюрьмы, после чего скрылся. Позже появилась информация, что человека, одетого в тюремную одежду, видели около административного здания.

Как рассказали представители властей, Ковит с двумя подельниками был арестован в марте. Мужчины похищали скот у жителей провинции и продавали его на мясо. Банда быстро получила печальную славу, так как была очень жестокой. Они, в частности, расправлялись даже с беременными животными, что приводило в ужас жителей провинции.

На поимку Ковита бросили более 100 правоохранителей и две команды кинологов, однако найти его пока не удалось. За любую информацию о преступнике назначена награда 50 тысяч батов (120 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что полиция Эквадора задержала главаря наркокартеля, который сбежал из тюрьмы и скрывался больше года. Преступник скрывался в подземном бункере.

