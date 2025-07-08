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15:44, 8 июля 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на льющуюся из розеток воду

В Черногорске из-за ливня вода полилась в квартиры
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Черногорске (Хакасия) прошел мощный ливень, из-за которого затопленными оказались квартиры местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Жители некоторых многоквартирных домов рассказали, что вода полилась в квартиры через розетки. Из-за осадков, проникших в дома, вздулись натяжные потолки — жителям квартир пришлось подставлять ведра, чтобы собирать дождевую воду. Пострадали жители домов на улице Юбилейной и проспекте Космонавтов.

Также вода залила Музей истории Черногорска. Пострадали некоторые экспонаты, затопило полы в кабинетах. В городе ввели режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что с водой на улицах города борются с помощью мешков с песком. В регионе из-за шторма без электричества остались жители Абакана, а также сел Калинино и Московское.

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