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09:52, 8 июля 2025Экономика

У россиян полилась вода с потолка

У жителей Черногорска в Хакасии с потолков полилась вода из-за ливня
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал RT на русском

На Хакасию обрушился мощный ливень, из-за которого с потолка у местных жителей потекла вода. Об этом сообщает RT.

На льющуюся воду пожаловались жители дома в Черногорске. Там также затоплены улицы, в городе введен режим повышенной готовности, работают машины по откачке воды. Для борьбы со стихией улицы уплотняют мешками с песком.

После шторма, обрушившегося на регион ночью, три населенных пункта в Хакасии остались без электроснабжения. Отключения были зафиксированы в Абакане, а также селах Калинино и Московское. Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение. При шторме скорость ветра достигала 25 метров в секунду, местами прошел град.

Ранее поселок Высокогорный в Хабаровском крае оказался отрезан от цивилизации после обрушения сразу двух мостов. Они рухнули из-за подъема уровня воды в реке, вызванного ливнем.

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