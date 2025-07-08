Звезда фильма «Москва слезам не верит» прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах

Народная артистка России Раиса Рязанова назвала певицу Аллу Пугачеву холопкой

Народная артистка России Раиса Рязанова прокомментировала слова эстрадной певицы Аллы Пугачевой о холопах и рабах. Об этом пишет aif.ru.

«Сама она холопка! Мы ненормальные люди, по ее словам? А я считаю, что как раз нормальные люди все остались со своей страной и не бежали, как крысы», — высказалась звезда фильма «Москва слезам не верит».

Рязанова отметила, что певицу всегда интересовали только деньги. По словам актрисы, на протяжении своей карьеры Пугачева была «хабалистой и наглой». Артистка подчеркнула, что певица наказала себя, потеряв востребованность после отъезда из России.

Ранее народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прокомментировала слова Пугачевой, заявив, что у певицы «сорвало кукушку».