Бабкина прокомментировала слова Пугачевой о холопах и рабах

Бабкина заявила, что у уехавших из России артистов бешенство из-за бессилия

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прокомментировала поведение уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО) артистов, в том числе высказывание эстрадной певицы Аллы Пугачевой о «холопах и рабах». Ее цитирует aif.ru.

«Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало», — заявила исполнительница.

Она также подчеркнула, что «никак» не восприняла резкие слова Пугачевой, уточнив, что не читает новости о коллеге, так как они ей не интересны. «Мне не интересны те, кто уехал. Я со своей страной. Я дочь фронтовика. Поэтому сразу поддержала СВО», — добавила она.

Ранее музыкальный критик Гуру Кен (настоящее имя — Вадим Пономарев) заявил, что в своих новых песнях Алла Пугачева намекает на то, что хочет вернуться в Россию.