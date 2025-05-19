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13:18, 19 мая 2025Культура

В песнях Пугачевой нашли скрытый смысл

Критик Гуру Кен: В своих песнях Пугачева дает сигналы о том, что хочет вернуться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В своих новых песнях эстрадная певица Алла Пугачева намекает на то, что хочет вернуться в Россию. Такое мнение выразил музыкальный критик Гуру Кен (настоящее имя — Вадим Пономарев), его цитирует URA.RU.

Речь идет о композициях «Иван Иваныч» и «Ах, как хочется жить». По мнению Пономарева, артистка «открыто сигнализирует, что вовсе не оторвалась от российской жизни и российских ценностей». «Она почитает Великую Победу и наших ветеранов. Надо быть слепым, чтобы не увидеть посыла. Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей», — заявил он.

При этом критик подчеркнул, что о разводе с мужем, комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов), «речи быть не может», так как это «против традиционных семейных ценностей России». «Она — не враг. Она жирнющая часть нашей культурной истории вообще, и разумнее услышать и понять ее посылы, и использовать ее на благо своей страны, а не на благо наших врагов», — заключил Гуру Кен.

Ранее стало известно, что четырехлетняя внучка Аллы Пугачевой подверглась травле из-за родства со знаменитой певицей.

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