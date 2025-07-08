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11:43, 8 июля 2025Ценности

Звезда «Универа» снялась в откровенной позе у бассейна

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова присела у бассейна в откровенной позе. Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

Звезда сериала «Универ» позировала на размещенном снимке в черном прозрачном платье, сквозь которое просвечивался красный раздельный купальник. При этом она широко раздвинула колени в приседе, опираясь на ступни.

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В качестве обуви артистка выбрала сандалии на высокой плоской подошве. Образ завершили солнцезащитные очки. «Классическая зарисовка — бассейн», — подписала она.

Ранее в июле стало известно, что звезда «Универа» отпраздновала 42-летие в отеле за полмиллиона рублей. Уточнялось, что Рудова провела отпуск в фешенебельном курортном отеле в Белеке.

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