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19:42, 8 июля 2025Ценности

Звездная стилистка назвала самый модный бюстгальтер

Звездная стилистка Кайт: Балконет — самая актуальная модель бюстгальтера
Мария Винар

Фото: Kostikova Natalia / Shutterstock / Fotodom

Звездная стилистка Анджела Кайт, сотрудничавшая с таким люксовыми брендами, как Gucci, Chanel, Dior и Tom Ford, назвала самый модный бюстгальтер. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Модель бюстгальтера балконет оказалась самой актуальной. По мнению эксперта, такое нижнее белье подчеркивает силуэт женской фигуры и осанку. «Такие знаменитости, как Кайли Дженнер и Ким Кардашьян, выбирают топы и бюстгальтеры модели балконет, потому что они визуально придают груди округлую форму и объем без необходимости хирургического вмешательства или использования подкладок», — объяснила Кайт.

Кроме того, специалистка отметила, что балконеты можно носить под облегающими топами или как отдельный предмет гардероба. «По сути, это своего рода чит-код, который заставляет людей думать, что вы что-то немного сделали со своим телом, даже если это не так», — подчеркнула собеседница портала.

Ранее сообщалось, что женщины бросились делать пластику ради отказа от нижнего белья.

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