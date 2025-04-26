Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:37, 26 апреля 2025Ценности

Женщины бросились делать пластику ради отказа от бюстгальтера

NYP: Женщины бросились делать пластику груди ради отказа от бюстгальтера
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Новый вид пластики груди стал популярен из-за желания женщин отказаться от бюстгальтера. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Хирургическое вмешательство получило название «вечный бюстгальтер», поскольку после него пациентки перестают носить белье из-за приподнятой формы груди. В ходе операции хирурги вводят в тело специальный сетчатый материал для поддержки груди изнутри. По словам врачей, трендовая манипуляция является одной из разновидностей подтяжки груди.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

«Молодые девушки часто приходят делать операцию ради того, чтобы перестать носить бюстгальтер. Однако приходится объяснять, что на самом деле пластика призвана подтянуть грудь, которая по той или иной причине потеряла форму», — рассказала хирург Меринда Фарина и добавил, что в последнее время пациенты действительно бросились делать пластику.

При этом врач Брюс Ваннната рассказал, что у него есть и 70-летние пациентки, которые перестали носить белье после названной подтяжки груди.

В апреле актрису Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике в сети из-за внешности на новых фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил доклад от Герасимова об освобождении Курской области

    Число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 250 человек

    Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

    Москвичам пообещали заморозки на следующей неделе

    Захарова прокомментировала заявление Герасимова о военных КНДР

    Герасимов сообщил об уничтожении ВСУ в районе села в Белгородской области

    Вероятность неформального саммита по Украине в день похорон Франциска оценили

    Россиянин попытался сбежать из дома по простыням

    Герасимов рассказал о потерях ВСУ в боях в Курской области

    Герасимов заявил о помощи северокорейских солдат в освобождении Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости