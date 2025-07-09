42-летняя Энн Хэтэуэй обнажила грудь в съемке для Vogue

Американская актриса Энн Хэтэуэй снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала в черных брюках и топе, выполненном из массивных драгоценных камней. При этом на размещенном кадре видно, что Хэтэуэй надела его на обнаженную грудь.

Фото: @Annie Leibovitz / @voguemagazine

Кроме того, звезда фильма «Дьявол носит Prada» поделилась фото со съемки, на которых она попозировала в черном кружевном бюстгальтере и юбке с объемным бантом. Ее образ дополнили кожаные перчатки выше локтя.

В описании к публикации актриса отметила, что автором снимков стала известный модный фотограф Энни Лейбовиц.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Энн Хэтэуэй без фотошопа на фоне слухов о пластике.