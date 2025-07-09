Беременная Ида Галич опубликовала обнаженные фото

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя инфлюэнсерша поделилась черно-белыми кадрами, на которых позировала полностью обнаженной. При этом ее тело обвивала змея.

В свою очередь, знаменитость отметила, что в качестве референса использовался снимок немецкой актрисы Настасьи Кински, которую в 1981 году без одежды запечатлел фотограф Ричард Аведон. «Давайте честно: если не было голых фото с животом, считай, не было беременности», — указала в подписи автор поста.

В июне Галич рассказала, что забеременела в весе 56 килограммов. При этом она отметила, что впоследствии набрала 14 килограммов.