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15:46, 9 июля 2025Силовые структуры

Директора российского культурного центра увезли к следователю

В Сыктывкаре задержана директор «Револьт-центра» Чернышева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Сыктывкаре задержана исполнительный директор культурного центра «Револьт-центр», бывший менеджер медиапроекта «7х7» (организация признана иноагентом в России) Дарья Чернышева. Об этом сообщает Telegram-канал «Вот Так» со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.

По его словам, Чернышевой вменяется статья 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов»). Она находится в СИЗО. 9 июля суд изберет ей меру пресечения.

По данным канала, официально Чернышева не состоит в реестре иностранных агентов, но летом 2024 года на нее уже составлялся административный протокол из-за публикации без маркировки иноагента.

Ранее сообщалось, что в Коми ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении Павла Андреева, который управлял финансируемым из-за рубежа «Револьт-центром» и медиаплатформой «7х7 Горизонтальная Россия» (организация признана в РФ иноагентом).

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