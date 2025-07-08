Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:45, 8 июля 2025Силовые структуры

ФСБ заподозрила директора «7х7» в госизмене

ФСБ: Директор медиаплатформы «7х7» Андреев подозревается в госизмене
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Коми ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении Павла Андреева, который управлял финансируемым из-за рубежа «Револьт-центром» и медиаплатформой «7х7 Горизонтальная Россия» (организация признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, Андреев с 2019 года помогал за деньги иностранным спецслужбам. Он поддерживал связь с представителями стран НАТО и организациями, ведущими разведывательно-подрывную деятельность в России.

Силовики провели следственные мероприятия в 12 регионах России.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции пришли с обысками к журналистам и правозащитникам из ряда регионов России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

    Живущая в США российская блогерша развеяла популярный миф об Америке

    В России начали выдавать гранты на свадебные расходы

    Бывшего главу штаба Надеждина лишили гражданства России

    Названо место прощания с экс-министром транспорта Старовойтом

    Сразу десять населенных пунктов попали под удары ВСУ в российском регионе

    Экс-стюардесса лучшей авиакомпании мира описала свою зарплату фразой «цифры шокируют»

    Российская пара поселила в «однушке» полсотни кошек и бросила

    Звездная стилистка назвала самый модный бюстгальтер

    Россиян призвали никогда не есть дачные грибы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости