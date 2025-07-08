Обыски прошли в домах активистов из трех российских регионов

Полицейские провели обыски у журналистов и правозащитников в трех регионах РФ

Сотрудники полиции пришли с обысками к журналистам и правозащитникам из ряда регионов России. Об этом стало известно РБК.

По данным издания, силовики уже побывали дома у правозащитника Святослава Хроменкова из Иркутской области, который занимается делами о пытках заключенных. В ходе обысков у него изъяли личные вещи, а его самого доставили в Следственный комитет в качестве свидетеля.

Кроме того, полицейские побывали и в независимом культурном пространстве «Револьт-центр» в Сыктывкаре. Они также провели обыски по местам жительства карельского журналиста Валерия Поташова и калининградской журналистки и активистки Екатерины Ткачевой. Подробностей об этом пока нет.

Ранее в Челябинской области прошли обыски в компании «Южуралзолото».