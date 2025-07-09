Эколог оценил безопасность пляжей в Геленджике для купания

Эколог Пукалов: Мазут не добрался до пляжей Геленджика, купаться там безопасно

Мазут не добрался до пляжей Геленджика во время ЧП с танкерами, которое случилось в конце прошлого года, так что отдыхать, загорать и купаться там не представляет опасности для здоровья. Об этом заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов в разговоре с Life.ru.

По словам эксперта, Роспотребнадзор не закрывал пляжи Геленджика для купания, поскольку туда, в отличие от центральной части Анапы, мазут в декабре и январе не дошел. «Все, что южнее находится — Геленджик, Сочи — чистое. Я очень надеюсь, что и южная конечность этим летом откроется по результатам тематических проб морской воды, так как туда вынесло только легкие фракции мазута», — рассказал он. Эколог уточнил, что с помощью водолазных исследований удалось убедиться в том, что тяжелых фракций мазута в этой местности нет. Между тем потенциальная опасность загрязнения может угрожать Керчи, Ялте и Евпатории, поскольку основное черноморское течение идет против часовой стрелки: сначала от Геленджика и Новороссийска в сторону Керчи, затем от Керчи до Ялты, Евпатории. «То есть круг идет в другую сторону от переноса. Здесь боятся переноса. Сейчас нет поверхностных легких фракций. То есть все, летим и купаемся, тем более если аэропорт открывают. Воздух чистый, море чистое, погода отличная. (...) В Геленджике действительно лето», — заключил Пукалов.

В конце июня стало известно, что на анапском берегу при уборке мазута нашли твердые бытовые отходы из Турции. Происхождение мусора, сообщили волонтеры, удалось определить по упаковке.