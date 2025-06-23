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14:02, 23 июня 2025Экономика

На берег Анапы вынесло турецкий мусор

На побережье Анапы при уборке мазута обнаружили мусор из Турции
Виктория Клабукова
СюжетПМЭФ

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На анапском побережье при уборке мазута волонтеры обнаружили бытовые отходы из-за границы. Мусор принесло течением из Турции, рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев. Его цитируют РИА Новости.

В уборке пляжей вблизи Анапы участвует порядка тысячи волонтеров организации. В феврале штаб движения был открыт на территории природного парка «Анапская пересыпь». Помимо очистки песка от следов нефтепродуктов, волонтеры занимались рекогносцировкой местности, исследованиями и созданием карты. В ходе данных мероприятий было выявлено значительное количество твердых бытовых отходов, в том числе и из Турции. «Было видно, что это турецкая упаковка», — заявил Руднев.

15 декабря прошлого года в Черном море произошло крушение танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

Ранее Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Власти Анапы приостановили сбор туристического налога, чтобы поддержать санатории и гостиницы, пострадавшие из-за выбросов мазута.

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