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16:57, 9 июля 2025Мир

ЕС предрекли финансовую яму из-за Украины

Балаж Орбан: Венгрия выступила против желания ЕС выделить Украине 100 млрд евро
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгрия выступила против инициативы Европейского союза (ЕС) включить в своей бюджетный проект на 2028-2034 годы выделение Украине 100 миллиардов евро, поскольку это только увеличит долг сообщества. Об этом заявил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У Европы нет денег, но когда дело доходит до войны, 100 миллиардов евро всегда найдутся. Это приведет к тому, что у ЕС понизится конкурентоспособность, сократятся средства на охрану границ, и, более того, уменьшится финансовая поддержка семей в странах сообщества», — взмутился он.

Орбан указал на то, что для Евросоюза такие траты «только начало», ведь, по словам президента Украины Владимира Зеленского, стране нужен 1 триллион евро. Советник венгерского премьера посетовал на то, что «Европа не может выбраться из кризиса, но Брюссель упорно продолжает финансирование боевых действий, не пытаясь содействовать миру». Он резюмировал, что при таком сценарии развития событий ЕС ждет «только увеличение долгов».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность выделения Украине 100 миллиардов евро для создания фонда для финансирования обороны страны. Если государства-члены примут его в рамках бюджетных переговоров, то выплаты начнутся в 2028 году для поддержания стабильной финансовой помощи.

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