Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 9 июля 2025Мир

Евросоюз захотел выделить Украине сотню миллиардов евро

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность выделения Украине 100 млрд евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность выделения Украине 100 миллиардов евро для создания фонда для финансирования обороны страны. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, эта финансовая помощь может стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в конце этого месяца. Если государства-члены примут его в рамках бюджетных переговоров, финансирование начнет выплачиваться в 2028 году для поддержания стабильной финансовой помощи.

«Этот шаг еще больше перенесет бремя поддержки Украины на Европу, а не на США», — говорится в материале.

Как отмечает издание, новое соглашение о финансировании будет следовать существующей модели, в которой Европейская комиссия предоставляет помощь Украине через гранты и дешевые кредиты. Большинство выплат связаны с реформами, которые украинскому правительству необходимо провести, чтобы стать членом ЕС.

Ранее стало известно, что Вашингтон решил направит Украине новое оборонительное вооружение. Свое решение в американском Минобороны объяснили тем, что это необходимо «для обеспечения прочного мира на Украине».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство действиями Путина по Украине. Он пообещал устроить России «небольшой сюрприз»

    Оксана Самойлова прогулялась по Патриаршим прудам в оголяющем грудь топе

    В Госдуме высказались о войне Европы с Россией

    В России захотели повысить транспортный налог на некоторые автомобили

    В России пресекли картельный сговор при организации детского питания

    На Западе предложили необычное решение конфликта на Украине

    Двум странам предсказали спад из-за пошлин Трампа

    Супругов с пулевыми ранениями и зарезанных животных нашли в российском поселке

    Российские военные пообещали новый огневой мешок для ВСУ

    Сотовая вышка перекрыла движение по шоссе под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости