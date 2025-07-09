Евросоюз захотел выделить Украине сотню миллиардов евро

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность выделения Украине 100 млрд евро

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность выделения Украине 100 миллиардов евро для создания фонда для финансирования обороны страны. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, эта финансовая помощь может стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в конце этого месяца. Если государства-члены примут его в рамках бюджетных переговоров, финансирование начнет выплачиваться в 2028 году для поддержания стабильной финансовой помощи.

«Этот шаг еще больше перенесет бремя поддержки Украины на Европу, а не на США», — говорится в материале.

Как отмечает издание, новое соглашение о финансировании будет следовать существующей модели, в которой Европейская комиссия предоставляет помощь Украине через гранты и дешевые кредиты. Большинство выплат связаны с реформами, которые украинскому правительству необходимо провести, чтобы стать членом ЕС.

Ранее стало известно, что Вашингтон решил направит Украине новое оборонительное вооружение. Свое решение в американском Минобороны объяснили тем, что это необходимо «для обеспечения прочного мира на Украине».