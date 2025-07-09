ЕСПЧ обвинил Россию в крушении рейса MH17 в Донбассе

ЕСПЧ назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за крушение рейса MH17 в Донбассе, произошедшее в 2014 году. Трансляция вынесения вердикта велась на YouTube-канале инстанции.

«Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее материально-правовом аспекте в отношении удара по самолету рейса MH17», — заявил председатель Европейского суда по правам человека Маттиас Гийомар.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает ничтожными решения ЕСПЧ по жалобам Украины и Нидерландов и не собирается их выполнять.

Таким образом Песков прокомментировал намерение суда вынести решение по иску Нидерландов и Украины против России, который касается в том числе рейса MH17.