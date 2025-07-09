В Кремле объяснили отказ России выполнять решения ЕСПЧ по жалобам Украины

Песков: Россия считает ничтожными решения ЕСПЧ по жалобам Украины

Россия считает ничтожными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобам Украины и Нидерландов и не собирается их выполнять. Такое объяснение отказу дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В ЕСПЧ заявили, что 9 июля будет вынесено решение по иску Нидерландов и Украины против РФ, который касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17.

«Не собирается выполнять. (...) Это все, что можно сказать», — отметил пресс-секретарь президента России, комментируя ситуацию журналистам.

До этого стало известно, что правозащитница Елена Бережная выиграла суд ЕСПЧ против президента Украины Владимира Зеленского.

Женщину задержали в 2022 году по подозрению в госизмене. Суд назначил Бережной 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.